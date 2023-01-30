Детских пособий не ждите: сделано важное предупреждение – все из-за ликвидации Пенсионного фонда

Сделано неожиданное заявление по поводу выплаты пособий в феврале. Их не будет. Связано это с процессом слияния двух крупных структур - Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Деньги были выплачены родителям раньше - в период с 13 по 20 января. Но это суммы, положенные не за январь, а за декабрь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».