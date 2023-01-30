Детских пособий не ждите: сделано важное предупреждение – все из-за ликвидации Пенсионного фонда

Купюры по пять тысяч рублей

Купюры по пять тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Социальный фонд объявил об отсутствии выплат в феврале. Оказывается, эти деньги всеми уже получены.

Сделано неожиданное заявление по поводу выплаты пособий в феврале. Их не будет. Связано это с процессом слияния двух крупных структур - Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Деньги были выплачены родителям раньше - в период с 13 по 20 января. Но это суммы, положенные не за январь, а за декабрь.

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Пособия за февраль будут выплачены в марте - в единый день доставки пособий.

«Выплата на первого ребенка будет приходить на счет родителям третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий СФР. Февральское пособие придет 3 марта, мартовское придет в апреле», - прокомментировали в пресс-службе Социального фонда РФ.

По материалам vnimanie.pro.

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