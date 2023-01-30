Лучше вылейте это в унитаз! Ученые назвали напиток, вызывающий облысение у молодых мужчин — не смейте пить

Китайские ученые, занимающиеся вопросами дерматологии, пришли к выводу, что некоторые напитки опасны для мужчин, так как приводят к потере волос.

По мнению исследователей университета Цинхуа в Пекине, молодым мужчинам нужно строго следить за тем, что они потребляют, чтобы не лишиться волос и не облысеть.

В результате исследования, в котором приняли участие больше тысячи человек, удалось установить прямую связь между употреблением сладких напитков и облысением.

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