Названы лучшие цветочные духи для женщин: на них всегда ярко реагируют мужчины

Эксперты провели исследование и выяснили, что 85% мужчин считают цветочный аромат самым притягательным. Если женщина использовала парфюм с этими нотками, они обязательно обернутся ей вслед.

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Также исследователи выявили топ лучших цветочных ароматов этого сезона. И на первое место они поставили Chanel Gabrielle, который подходит и юным девушкам и статусным дамам.

На втором месте оказались духи с модным ароматом Givenchy L’Interdit. На третьем — Calvin Klein Deep Euphoria, который делает его обладательницу загадочной и интересной дамой из-за многослойности его шлейфа.

Источник: samyiluchshiy.ru, Irish Mirror.