Эксперты назвали два лучших российских крема с витаминами: цены низкие, качественнее зарубежных

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие кремы с витаминами А и С. И хотя исследование проводилось в мировом масштабе, среди наименований оказались и отечественные бренды.

Эти продукты разбили стереотип о том, что хороший крем обязательно должен стоить дорого, не меньше 1000 рублей точно.

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В ряде лучших кремов с витамином С, к примеру, оказался такой российский продукт, как Kora Phytocosmetics. Он стоит всего 500 рублей и активно не рекламируется, продают его исключительно в аптеках. Этот крем занял второе место в рейтинге самых лучших средств с витамином С.

Aravia Laboratories Anti-Age Regenetic Cream за 910 рублей вообще занял уверенную первую позицию в демократичном сегменте антивозрастных кремов с витамином А. И это тоже отечественный продукт.

Источник: markakachestva.ru.