«Всасывает» бактерии и вирусы: какой цветок является лучшим очистителем воздуха — и увлажняет

Хлорофитум не случайно можно увидеть в каждой больнице и поликлинике. Дело в том, что о его полезных свойствах люди знали давно и умело использовали в личных целях.

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Если посадить это растение в квартире, оно тоже станет вашим фитоуборщиком. Кроме того, украсит помещение, сделает его более свежим и экологичным.

Хлорофитум способен обезвреживать бактерии и вирусы. А также очищать воздух от вредных примесей различного происхождения: ацетона, формальдегида, свинца, паров ртути. Многие замечают, что с этим цветком дышится в квартире сразу легче.

Кроме того, хлорофитум работает как естественный увлажнитель воздуха. Цветок накапливает влагу в своих листочках, а потом выделяет ее. Так зачем тратить деньги и электричество на новомодные увлажнители?

Источник: domclick.ru.