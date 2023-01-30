Запаситесь впрок, если успеете: на какой срок хватит лекарств в аптеках

Зимний период — это всегда ажиотажный спрос на лекарства. И он вполне объясним: холода — это всегда простудные и вирусные заболевания, а потому поток граждан в аптеки возрастает в разы. В этом году были отмечены перебои со снабжением аптек. Потому правительство решило принять дополнительные меры по созданию запасов лекарственных препаратов.

Что касается медицинских учреждений, то, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, они перед каждым сезонным подъемом заболеваемости обеспечиваются запасом лекарств не менее чем на четыре месяца,