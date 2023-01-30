Россиян будут массово штрафовать по 15 тысяч рублей: устроили хлам — получите наказание!

Россиян начнут массово штрафовать за хранение автомобильной резины на подземных парковках, поведал специалист по пожарной безопасности Павел Козьминых на радио «Спутник».

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«Максимальный штраф для физических лиц вырос в пять раз — до 15 тысяч рублей», — сообщил он.

Шины относятся к легковоспламеняющимся материалам. Поэтому представляют собой потенциальную опасность.

Кроме того, не стоит не принимать во внимание и тот факт, что хлам в принципе не нравится людям. Хранить же шины необходимо только в специальных, отдельных помещениях.