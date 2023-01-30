Такого скачка никто не ожидал: актуальный курс рубля в понедельник, 30 января — все прогнозы в топку

В этот понедельник, 30 января, утром торги на Московской бирже валютой начались с падения рубля.
Национальная российская валюта уступила на несколько пунктов и американской, и европейской, и китайской.
Курс доллара в понедельник на торгах вырос на 6 копеек, до 69,52 рубля. Евро укрепился сразу на 10 копеек, до 75,60 рубля, юань тоже подрос, но на 3 копейки, до 10,29 рубля.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Официальный курс на вторник, 31 января, пока не установлен. Так что, идут прогнозы аналитиков в топку или же оправдают себя, покажет время. Но, разумеется, резкого скачка рубля никто не ожидает.
По материалам vnimanie.pro.