Такого скачка никто не ожидал: актуальный курс рубля в понедельник, 30 января — все прогнозы в топку

В этот понедельник, 30 января, утром торги на Московской бирже валютой начались с падения рубля.

Национальная российская валюта уступила на несколько пунктов и американской, и европейской, и китайской.

Курс доллара в понедельник на торгах вырос на 6 копеек, до 69,52 рубля. Евро укрепился сразу на 10 копеек, до 75,60 рубля, юань тоже подрос, но на 3 копейки, до 10,29 рубля.

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