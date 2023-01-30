Названы лучшие женские духи с ароматами фруктов и цитрусовых: мужчины млеют от них

Свыше 80% мужчин не могут спокойно пройти мимо женщин, которые использовали фруктовые духи. Так работает их подсознание. К тому же этот аромат всегда ассоциируется со свежестью, придавая молодости его хозяйке.

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Эксперты составили рейтинг лучших фруктовых духов на данный период. Учитывалась стойкость парфюма, насыщенность и неординарность букета, приятные ощущения и соответсвие современности.

На первом месте оказался парфюм Taj Sunset, Escada с ароматом тропиков. На втором — Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain, который ассоциируется с садом после дождя, на третьем — Eau d’Hadrien, Annick Goutal, свежий аромат лимона.

На четвертом месте оказались духи I Love Love, Moschino, они навевают мысли о беззаботном детстве. Замыкает пятерку лидеров Sorrel & Lemon Thyme, Jo Malone, маня своей необычностью.

Источник: samyiluchshiy.ru.