Доллары превратятся в бумажки — уже в феврале: Центробанк РФ обескуражил россиян

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Доходность долларовых вкладов сейчас фактически сводится к нулю и не представляет коммерческого интереса. В частности, в феврале их прибыль будет доходить всего лишь до 0,044–1,515%.

Если сделать вложение на период до 90 дней, то гражданин получит 3,332%. Если на 91–180 дней, то 0,01%. Если положить валюту на счет сроком от 181 дня до 1 года, то 0,58%.

Таким образом доллары превратились в мертвые бумажки, которые просто лежат на счете.

Источник: konkurent.ru.