«Сверчки в шоколаде»: шутка Ritter Sport не удалась

Производитель шоколада Ritter Sport пошутил, опубликовав анонс о новом виде сладкой продукции – «хрустящие ножки сверчка». Сразу же посыпались возмущенные комментарии пользователей:

«Покупаю в последний раз», «Несмешные шутки», «Жучки в шоколаде – это грустно»…

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Подписчики насмехались, предполагая, до каких пределов может дойти фантазия производителей и какой новинкой «порадуют» Ritter Sport в следующий раз. А кто-то даже призывал компанию «убираться из страны». Правда, нашлись и любители шоколада с чувством юмора: они поняли шутку компании и посоветовали остальным относиться с пониманием к такому способу привлечь внимание. По материалам телеканала «360».