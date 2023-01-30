Лучше срочно забрать деньги: правительство объявило о новом курсе доллара – ожидания и реальность

Минэкономразвития объявило, что ожидает средний курс доллара в текущем году в 70 рублей за доллар. Эти прогнозы министерства строятся с учетом экономических реалий и событий, которые будут иметь место в 2023 году.

Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов отметил, что курс по-прежнему будет подвержен колебаниям в пределах 68 - 72 рублей за доллар.

Стоит ли бежать в банк и забирать свои сбережения в рублях, чтобы перевести их в растущий доллар, граждане решают сами.

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