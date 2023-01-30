Россияне приняли низкий старт у банкоматов: доллар должен вот-вот обрушиться — хитрая выгода

Доллар в последние дни немного подрос, на данный момент его курс составляет чуть более 69 рублей.
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Однако некоторые эксперты полагают, что со дня на день может произойти его обрушение. Не удивительно, что некоторые россияне приняли низкий старт, желая заполучить валюту по выгодной цене.
Если говорить конкретно, то финансовый аналитик Сергей Суверов предрек падение доллара до 65 рублей. Он сразу оговорился, что это будет краткосрочно, поскольку цена на нефть обязательно уронит российский рубль.
Источник: «Абзац».