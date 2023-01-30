Россияне приняли низкий старт у банкоматов: доллар должен вот-вот обрушиться — хитрая выгода

Доллар в последние дни немного подрос, на данный момент его курс составляет чуть более 69 рублей.

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Однако некоторые эксперты полагают, что со дня на день может произойти его обрушение. Не удивительно, что некоторые россияне приняли низкий старт, желая заполучить валюту по выгодной цене.