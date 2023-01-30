Самые ревнивые женщины носят эти имена! Называем максимально вредных и подозрительных

Многие верят, что между именем человека и его характером есть прямая взаимосвязь. Например, самые ревнивые женщины встречаются среди Елизавет, Евгений, Василис, Марьян и Нин.

Василиса очень ревнива, но никогда не признается в этом, тайком подсматривая за своим партнером и проверяя его.

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Елизавета не выносит конкуренции и не скрывает этого. Мужья этих дам каждый день участвуют в допросах.

Евгения — по характеру максималистка, поэтому даже малейшего подозрения ей хватит, чтобы выставить мужчину за дверь.

Марьяну часто одолеваю навязчивые мысли, и о неверности избранника тоже. Плюс ко всему она любит сдабривать своей фантазией реальные поступки любимого.

Нина ревнует открыто и яростно. Скандалы — одно из любимых ее занятий, в которых она черпает энергию.

Источник: sterlegrad.ru.