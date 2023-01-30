Названы лучшие антивозрастные кремы с ретинолом: есть российский бюджетный бренд

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие антивозрастные кремы, в состав которых входит ретинол. Исследователи специально создали бюджетную подборку, где средства не превышали в своей стоимости 1500 рублей.

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Первое место по отзывам пользователей отдали российскому крему ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream (цена 900 руб.). Второе – корейскому крему ELIZAVECCA MILKY PIGGY EGF RETINOL (цена 1100 руб.). Третье — китайскому крему MELAO Miracle Retinol moisturizer (цена 990 руб.).

Четвертое – российскому крему Tolk+ (цена 315 руб.). Пятое — израильскому крему Dr. Sea Retinol цена 950 руб.).

Как видим, в подборке топ-5 лучших кремов с витамином А оказалось сразу два российских продукта. Цена этих средств, безусловно, радует пользователей. Также они отметили их приятные аромат и текстуру.

Источник: markakachestva.ru.