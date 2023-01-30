Женщины с каким именем никогда не изменяют: верность записана кодом

Исследователи пришли к выводу, что самые верные женщины имеют имена Любовь и Татьяна. В них словно заложен код порядочности и чести, а также полное отсутствие желания идти на опасные эксперименты.
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Любови предпочитают вступать в брак раз и навсегда и твердо следуют до конца этому принципу. Ссориться они не любят, а вот мир и покой старательно охраняют в своей семье.
Татьяны выходят замуж по большой любви и чаще всего бережно хранят это чувство всю свою жизнь. Они не любят гулять на сторону, считая своего мужа самым лучшим мужчиной на свете.
Источник: sportkp.ru.