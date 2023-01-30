Женщины с этими именами — самые сварливые: измотают, изведут, вынесут мозг

Некоторые женщины с возрастом приобретают не самую лучшую привычку — ворчать и спорить по поводу и без него. Многие верят, что на это качество может повлиять имя, которое дали при рождении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Карины — самые отъявленные спорщицы. Они никогда не прекратят обсуждение, если их соперник не признает за ними правду.
Ларисы любят ставить под каблук своих мужей и возлюбленных. Кроме того, соседи тоже хотят бежать от них, увидев поблизости.
Оксаны любят манипулировать своими близкими, требуя от них выполнения своих прихотей.
Источник: sportkp.ru.