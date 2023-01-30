Женщины с этими именами — самые сварливые: измотают, изведут, вынесут мозг

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Карины — самые отъявленные спорщицы. Они никогда не прекратят обсуждение, если их соперник не признает за ними правду.

Ларисы любят ставить под каблук своих мужей и возлюбленных. Кроме того, соседи тоже хотят бежать от них, увидев поблизости.

Оксаны любят манипулировать своими близкими, требуя от них выполнения своих прихотей.

Источник: sportkp.ru.