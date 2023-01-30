«Переписываем на чистовик»: Василиса Володина на 30 января объявила хорошие новости

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На предпоследний день января Володина предложила людям вернуться к незавершенным делам. Необходимо вспомнить, что было 8 числа, именно эта дата является определяющей для нынешнего дня.

«Трин между Меркурием и Ураном возвращает нас к обсуждениям 8 января, когда Меркурий двигался вспять. Те наработки или отложенные до лучших времен идеи придутся как нельзя кстати.