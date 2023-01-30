«Переписываем на чистовик»: Василиса Володина на 30 января объявила хорошие новости

Понедельник, 30 января, Василиса Володина начала с хороших новостей. Астролог регулярно поддерживает подписчиков, составляя прогнозы с положительным раскладом и избегая негатива. За это люди благодарят знаменитую телеведущую и стараются не пропускать такие публикации.
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На предпоследний день января Володина предложила людям вернуться к незавершенным делам. Необходимо вспомнить, что было 8 числа, именно эта дата является определяющей для нынешнего дня.
«Трин между Меркурием и Ураном возвращает нас к обсуждениям 8 января, когда Меркурий двигался вспять. Те наработки или отложенные до лучших времен идеи придутся как нельзя кстати.
Начатое вчерновую переписываем на чистовик. Договоренности, родившиеся тогда на словах, оформляем и закрепляем в документах. В IT и медиа-проектах заканчиваем подготовительный этап и начинаем укладывать фундамент», — объявила астролог.