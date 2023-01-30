Российский крем за 500 рублей вошел в тройку лучших в мире: содержат витамин С

Российский крем Kora Phytocosmetics за 500 рублей вошел в тройку лучших кремов витамином С. Рейтинг составляли эксперты «МаркиКачества» на основе отзывов пользователей.

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Помимо действенности отечественного крема, исследователи отметили соотношение цены и качества в нем и приятную текстуру.

Лучшим в мире кремом с витамином С был признан французский продукт Vichy Liftactiv Collagen Specialist. Однако его цена сильно отличается от нашего — 3500 рублей.

Kora Phytocosmetics при этом смог обойти израильский крем Holy Land With Vitamin C. Его цена тоже значительно разнится с российским — 2600 рублей.