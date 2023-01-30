Избавляемся от пыли дома легко и за копейки: возьмите всего несколько капель этого аптечного средства

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Возьмите в следующий раз, как будете протирать пыль, глицерин. Он продается в любой аптеке, стоит от 30 рублей, а понадобится всего несколько капель на один раз. Капните его в приготовленную воду и вытирайте пыль. Вот увидите: оседать соринки будут значительно медленнее. Чем не фантастика?

По материалам сайта Pensnews.