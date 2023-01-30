Избавляемся от пыли дома легко и за копейки: возьмите всего несколько капель этого аптечного средства

Какая хозяйка хотя бы раз в жизни не мечтала о том, чтобы пыль исчезла из дома навсегда? Увы, это желание из категории фантастических, однако продлить срок чистоте после новой уборки вполне реально! Пыль будет оседать значительно медленнее на поверхностях, если воспользоваться полезным советом.
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Возьмите в следующий раз, как будете протирать пыль, глицерин. Он продается в любой аптеке, стоит от 30 рублей, а понадобится всего несколько капель на один раз. Капните его в приготовленную воду и вытирайте пыль. Вот увидите: оседать соринки будут значительно медленнее. Чем не фантастика?
По материалам сайта Pensnews.