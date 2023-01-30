«Начало и конец взрывные»: Глоба дал срочный прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля

Астролог Богдан Глоба, младший из детей Павла и Тамары Глобы, дал срочный прогноз на рубеж января и февраля. Новая неделя станет очень активной и принесет массу событий. Возможности будут буквально витать в воздухе, поэтому стоит поспешить и делать все, что попадется под руку. А решать следует задачи, которые требуют сиюминутное реакции, а не откладывания на потом.

«При всей этой энергетической и деловой активности начало недели и ее конец все-таки достаточно взрывные. Это касается как мировых событий, так и частных. Так что если кто-то из домашних вдруг вспылил на ровном месте, смотрите на это как на вариант нормы. Особенно «срываться с цепи» люди могут вокруг полнолуния в выходные. В рабочих же моментах старайтесь сами стабилизировать ситуацию», — предупредил Глоба-младший.

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