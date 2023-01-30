Доллар и евро станут равны: курс валют на февраль ввел в ступор россиян

Россияне, привыкшие частично хранить свои деньги в американской валюте, в панике, не могут определиться — продавать им срочно доллары или, напротив, закупаться.

Никаких поспешных действий точно делать не стоит. По прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, доллар вырастет в феврале, но трагично эти цифры выглядеть не будут. Валюта США станет торговаться за 69–72 рубля. При этом евро почти сравняется долларом, достигнув отметки в 73–76 рубля.