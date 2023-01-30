Полнолуние 5 февраля: в этот день всем срочно приготовиться — Володина

Астролог Василиса Володина поспешила обратиться к людям с прогнозом на первую неделю февраля. Семидневка будет сложной. Уран, по словам Володиной, собирается искрить всю неделю.

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Исследователь звездных посланий предупредила людей, что в конце недели лучше не ввязываться в сложные беседы. А в воскресенье, 5 февраля, всех нас поджидает полнолуние, к которому следует приготовиться, и как его лучше провести, астролог объяснила.