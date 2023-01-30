«Не ввязываемся»: Володина предостерегает в конце недели об этом - касается всех!

Астролог Василиса Володина не оставила людей без прогноза на первую неделю февраля. Звездочет выяснила, что конец семидневки преподнесет сюрпризы в отношениях между людьми. И предостерегла всех о том, что собственный язык может навредить. Она объяснила в Telegram, что грядет, и как поступить, чтобы не попасть в беду.

«В конце недели путаются роли в отношениях. Там, где нужно четко ответить, наваливается жалость, там, где хорошо бы выслушать и посочувствовать, — рубит язык-сабля. В важные и сложные беседы не ввязываемся. Если ввязали вас, попытайтесь совместить в разговоре чуткость и честность», - посоветовала Володина.

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