Стираем кухонные полотенца дешево и быстро: будут как новые!

Главные помощники хозяйки на кухне, полотенца и прихватки, очень непросто отстирать. Танцы с бубнами, дорогущие порошки, замачивание и застирывание руками – ведь хочется, чтобы все сияло до блеска и дышало чистотой. Но увы, не каждый порошок или мыло справятся с жиром и пятнами.

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Найдено средство, которое лучше всех может отстирывать кухонные полотенца. Грязь, жир, гарь капитулируют, если воспользоваться советом бывалых. Понадобится одна-единственная таблетка для посудомоечной машины, которую в используется при мытье посуды. Растворите ее в воде, погрузите ткани, а через час постирайте привычным способом.

По материалам сайта Pensnews