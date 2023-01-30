Мужчинам разрешили выходить на пенсию досрочно: президент подписал закон

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Годы службы по призыву теперь будут включаться в стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, а это значит, что мужчины обрели право идти на заслуженный отдых на два года раньше установленного пенсионного возраста.

По материалам сайта rg.ru.