Мужчинам разрешили выходить на пенсию досрочно: президент подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию службу в армии.
Отныне несправедливость между служившими по призыву и неслужившими устранена. Ведь пока одни отдавали долг Родине, другие могли работать и зарабатывать трудовой стаж на пенсию.
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Годы службы по призыву теперь будут включаться в стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, а это значит, что мужчины обрели право идти на заслуженный отдых на два года раньше установленного пенсионного возраста.
По материалам сайта rg.ru.