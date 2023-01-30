От грязи и плесени пластиковые окна спасет этот раствор: копеечный, а отмывает лучше импортных дорогих!

Перепады температур в зимнее время на пластиковые окна действуют непредсказуемо. Влага смешивается с пылью, высыхает, а образовавшаяся грязь впитывается будто намертво. А еще и плесень появляется, ну как тут не впасть в отчаяние? Хозяйки знают, что бороться с загрязнениями нужно по мере их появление, а значит, откладывать на теплое время года мытье пластиковых окон не нужно.

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Тем более, когда существует копеечное средство, способное справиться в два счета с грязью и плесенью на окнах. Возьмите пищевую соду и смешайте с обычной водой до кашицеобразного состояния. Губкой пройдитесь по загрязнениям, оставьте на некоторое время раствор, а затем смойте. При необходимости повторите. Необходимость в дорогущих импортных средствах отпадет!

По материалам сайта Pensnews