«Вплоть до увольнения»: Володина дала предречение людям на начало февраля

Астролог и телеведущая Василиса Володина сделала астропрогноз на начало февраля и предупредила людей о том, что будет происходить вокруг.

Первые числа месяца принесут хаотичные обстоятельства, связанные с идеями и сомнениями насчет них. Такая сумятица не сможет не отразиться на людях.

«Зуд скуки и тривиальности грозит вылиться в спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманных покупок и финансовых авантюр. Высок риск попасть под влияние идейных друзей и вписаться в «гениальный» стартап», - предостерегла астролог в Telegram.

Наломать дров можно и по-другому: побриться налысо и махнуть в Тайланд, чтобы обрести свободу телесную и физическую. Но Володина советует в таком настроении лучше не бросаться с места в карьер, а направить энергию на составление плана действий в будущем. Интеллектуальная работа и нагрузка на мозг – самое оптимальное, чем можно себя занять в эти дни.

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