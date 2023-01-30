Дешевенькая жидкость из аптеки, а отмывает до блеска самую грязную сковородку: выкиньте все другие моющие средства!

Многие хозяйки знают, как тяжело бывает справиться с гарью и жиром на сковородке. Ее бы отмыть как следует, а мечтать о том, чтобы она выглядела как новая, уже не приходится. Тем более, если она служит верой и правдой давно. Однако, найдено средство, которое исправит ситуацию быстро и до блеска.

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Речь идет об аптечной жидкости. Есть в каждом отделе, поэтому искать долго не придется. А справится с самыми разными видами загрязнений. Это раствор аммиака, или в народе нашатырь. Стоит копейки, а фору даст любому дорогущему средству!

Чтобы отмыть сковородку, возьмите 1 чайную ложку нашатырного спирта, добавьте в литр теплой воды. Опустите на некоторое время посудину, или залейте пригоревший противень. Затем просто протрите насухо – готово! Если загрязнение сильное и не поддалось с первого раза, повторите процедуру, оставив утварь в растворе подольше.

По материала сайта Pensnews.