«Не спешите принимать судьбоносные решения»: Глоба предупредил людей 30 января

Астролог Богдан Глоба, сын известных исследователей звезд Павла и Тамары Глобы, рассказал, каким будет последний понедельник января, 30 число. В этот день эксперт не советует совершать денежных трат, а также не торопиться с принятием решений.

«В понедельник не спешите заниматься важными делами и принимать судьбоносные решения. Отложите финансовые намерения до второй половины дня и не совершайте покупок», - написал в гороскопе на неделю Глоба-младший.

Вся неделя, по Глобе, будет богата на возможности – они станут окружать людей повсюду. Главное, что требуется, - это не упустить их. Однако, и гнаться за упущенным не стоит, а лучше сосредоточиться на текущем.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»