Успейте купить валюту до 1 февраля, дальше - полная неразбериха: что будет с курсом рубля на новой неделе – прогноз аналитиков

Финансовые аналитики сделали прогноз о том, что будет с курсом рубля на новой неделе - с 30 января по 5 февраля.
Судя по всему, национальная валюта в начале февраля продолжит падение. Так что, если нужны евро и доллары, лучше их покупать прямо в понедельник. Иначе придется переплачивать. События, которые произойдут в начале февраля, повлияют на курс рубля.
«Пока непонятно как потолок цен и встреча ОПЕК отразятся на рубле. Интервенции ЦБ РФ пока не оказывают заметного влияния на рублевые пары. От пары рубль/доллар ожидаем умеренного роста до 70,50 руб., евро/рубль — до 76,40 руб., юань/рубль — до 10,50 руб.», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Напомним, что по итогам минувшей недели, с 23 по 27 января, рубль подешевел к доллару на 0,92%, до 69,46 руб., к евро — на 1,20%, до 75,49 руб., юань/рубль — на 1,39%, до 10,26 руб.