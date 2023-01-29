Успейте купить валюту до 1 февраля, дальше - полная неразбериха: что будет с курсом рубля на новой неделе – прогноз аналитиков

Финансовые аналитики сделали прогноз о том, что будет с курсом рубля на новой неделе - с 30 января по 5 февраля.

Судя по всему, национальная валюта в начале февраля продолжит падение. Так что, если нужны евро и доллары, лучше их покупать прямо в понедельник. Иначе придется переплачивать. События, которые произойдут в начале февраля, повлияют на курс рубля.