Счищают плесень, обрезают загрубевшие участки: как магазины сбывают «просрочку» - ужас, чем травят людей

Эксперты подчеркивают, что, как правило, торговлей просроченным товаром грешат небольшие магазины в провинциальных городах. Крупные супермаркеты дорожат своим именем и следят за тем, чтобы продукты на полках не залеживались дольше обозначенного на упаковке срока.

Однако и в арсенале крупных торговых сетей есть набор ухищрений, на которые они идут, чтобы минимизировать свои потери.