Счищают плесень, обрезают загрубевшие участки: как магазины сбывают «просрочку» - ужас, чем травят людей

Эксперты подчеркивают, что, как правило, торговлей просроченным товаром грешат небольшие магазины в провинциальных городах. Крупные супермаркеты дорожат своим именем и следят за тем, чтобы продукты на полках не залеживались дольше обозначенного на упаковке срока.
Однако и в арсенале крупных торговых сетей есть набор ухищрений, на которые они идут, чтобы минимизировать свои потери.
«Основной способ манипуляции ретейлеров со сроками годности — это переупаковка товара. Например, из кускового сыра могут сделать силами магазина нарезку, также это могут сделать и с колбасными изделиями», - рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
По словам эксперта, переупаковывать товар продавцы могут несколько раз, счищая слой плесени, если таковой появился и обрезая загрубевшие участки продукта. При этом магазины позволяют себе вольности с этикеткой при переупаковке: не печатают срок годности (якобы ошибка печати), могут закрыть его акцизной наклейкой, а дату изготовления продукта меняют на дату упаковки.
По материалам 1prime.ru.