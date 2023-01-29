Деньги поступят на карты в феврале: семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей – россияне ждут выплат

Многодетная семья

Многодетная семья. Фото: Global Look Press

Финансовую помощь от государства получат многодетные семьи.

Стало известно, когда в феврале будут выплачены пособия семьям с детьми. 

График выплат финансовой помощи от государства многодетным мамам и семьям, имеющим трех и более детей, предусматривает перечисление средств в два этапа. Первые -  с 6 по 8 февраля, второй - с 8 по 10 число.

Таким образом, семьи с детьми получат выплаты на карты в первую декаду последнего месяца зимы.

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При этом, большинство выплат семьям с детьми, включая единовременное пособие многодетной семье в размере 29 427 рублей, будут произведены в первую волну. То есть, деньги поступят на карты до 8 февраля.

По материалам vnimanie.pro.

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