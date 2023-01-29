Деньги поступят на карты в феврале: семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей – россияне ждут выплат

Стало известно, когда в феврале будут выплачены пособия семьям с детьми.

График выплат финансовой помощи от государства многодетным мамам и семьям, имеющим трех и более детей, предусматривает перечисление средств в два этапа. Первые - с 6 по 8 февраля, второй - с 8 по 10 число.

Таким образом, семьи с детьми получат выплаты на карты в первую декаду последнего месяца зимы.

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