Деньги поступят на карты в феврале: семьи с детьми получат по 30 тысяч рублей – россияне ждут выплат

Стало известно, когда в феврале будут выплачены пособия семьям с детьми.
График выплат финансовой помощи от государства многодетным мамам и семьям, имеющим трех и более детей, предусматривает перечисление средств в два этапа. Первые - с 6 по 8 февраля, второй - с 8 по 10 число.
Таким образом, семьи с детьми получат выплаты на карты в первую декаду последнего месяца зимы.
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При этом, большинство выплат семьям с детьми, включая единовременное пособие многодетной семье в размере 29 427 рублей, будут произведены в первую волну. То есть, деньги поступят на карты до 8 февраля.
По материалам vnimanie.pro.