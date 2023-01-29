Эту марку зеленого чая в пакетиках назвали лучшей — ищем в магазине за 48 рублей

Дешево не значит плохо. Это доказал один из производителей зеленого чая в пакетиках. Упаковка согревающего напитка стоимостью не более 48 рублей оказалась вне конкуренции с дорогими марками.

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Специалисты проекта «Выбор эксперта» взяли несколько видов чая, каждый из которых проверили на добавки, вкус и запах, вид чайного листа, оценили также доступность в продаже и стоимость.

Одним из лучших по соотношению цены и качества стал зеленый чай «Принцесса Ява» с добавлением лимона. К достоинствам эксперты отнесли приятный аромат и вкус, а из недостатков отметили лишь тонкую бумагу, которую легко повредить.

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