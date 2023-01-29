Рецепт нежнейшей творожной запеканки за три копейки — родня точно попросит добавки

Многие начинают свое утро с простых блюд. Творожная запеканка как раз одно из таких. Рассказываем, как приготовить нежнейшее блюдо, потратив минимум денег, сил и энергии.

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Из ингредиентов понадобятся творог (500 г), сметана (4 ст. л.), манка (5 ст. л.), сахар (4 ст. л.), соль (1/4 ч. л), сода (1/4 ч. л.), 3 яйца, сливочное масло, панировочные сухари и, по желанию, изюм.

Перетираем творог с сахаром, добавляем сметану. В получившуюся смесь вбиваем яйца, добавляем соду, манку и замешиваем. Массу накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на пол часа.

Далее берем противень, смазываем его маслом, посыпаем панировкой и ставим кулинарный шедевр в духовку на минут 45 при температуре 180 градусов. Получается очень вкусно — родня точно попросит добавки.