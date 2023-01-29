Будьте осторожны: в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

До этого предупреждение об опасной погоде действовало до 00:00 воскресенья, 29 января. Причиной был гололед.

Ранее стало известно о парадоксальной погоде в период с 31 января на 1 февраля. Синоптики отметили, что последний день января и первый день следующего месяца за последние 30 лет были самыми холодными. Но в этом году данное время станет рекордно теплым.