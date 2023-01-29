Какой комнатный цветок впитывает в себя сглаз и негатив: душевный лекарь

Мастера по фэн-шуй и цветоводы-мистики с интересом используют папоротник в своей практике. Это растение является своеобразной антенной, которая способна ловить всю отрицательную энергию в доме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сглаз, порча, дурной взгляд и слова, проклятия, - все это папоротник возьмет на себя и нейтрализует. Можете быть спокойны, на вас это не отразится.

Однако нужно учесть важный момент – за папоротником придется очень внимательно наблюдать и ухаживать за ним. Погибшее растение может выплеснуть весь негатив назад. Поэтому его нужно сразу же вынести из дома.

Источник: dzen.ru/vazhnoznat.com.