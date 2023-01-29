Возьмите на вооружение: эксперт назвала действенные способы увеличить доходы

Эксперт рассказала россиянам, как можно увеличить свои доходы.
По словам бизнес-наставника и консультанта по продажам Анастасии Любарской, если человек работает по найму, то ему важно понять, каких навыков или качеств ему не хватает для продвижения по карьерной лестнице. Этот вопрос можно обсудить с начальником, по возможности немного поучиться или взять дополнительную работу. Через определенное время это позволит спокойно взяться за более высокооплачиваемую должность.
Что касается самозанятых, они могут повысить цены на свои услуги или товары. Однако немаловажным будет провести опрос клиентов. Нужно четко понимать, чего не хватает товару или услуге, что можно добавить или убрать.
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В том случае, если есть и навык, и опыт, и обладание необходимыми для работы качествами, то можно попробовать пробить «потолок нынешних доходов». Это поможет изменение мышления. Для этого нужно изменить свое окружение и вступить в закрытые клубы. Немаловажным будет общение с людьми, у которых уровень дохода выше вашего, отметила Любарская, пишет «Мослента».
Эксперт также напомнила о пользе пассивного источника дохода. Это покупка недвижимости, облигаций, ценных бумаг, открытие депозита в банке, выход на фондовый рынок.