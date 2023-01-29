Вторая свежесть: эксперты объяснили, как магазины сбывают просрочку

Эксперты рассказали об уловках, с помощью которых магазины сбывают просроченные продукты и товары. По их словам, в этом щепетильном вопросе новая автоматическая система блокировки, прописанная в штрих-коде, ситуацию не всегда спасает.

Заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов подчеркнул, что просроченные товары на полках - это проблема самих поставщиков, а не сетей. Федеральные сети чаще всего возвращают такой товар обратно, а небольшие магазины часто и продают просрочку. Для крупных супермаркетов важнее вопрос имиджа - когда из-за просроченного товара они могут лишиться покупателей.