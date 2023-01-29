Вторая свежесть: эксперты объяснили, как магазины сбывают просрочку

Эксперты рассказали об уловках, с помощью которых магазины сбывают просроченные продукты и товары. По их словам, в этом щепетильном вопросе новая автоматическая система блокировки, прописанная в штрих-коде, ситуацию не всегда спасает.
Заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов подчеркнул, что просроченные товары на полках - это проблема самих поставщиков, а не сетей. Федеральные сети чаще всего возвращают такой товар обратно, а небольшие магазины часто и продают просрочку. Для крупных супермаркетов важнее вопрос имиджа - когда из-за просроченного товара они могут лишиться покупателей.
Довольно часто продавцы переклеивают этикетки, меняют упаковку, проводят пересортицу у скоропортящихся продуктов. Например, из кускового сыра могут сделать нарезку, также это могут сделать и с колбасными изделиями, отмечают эксперты.
«Чтобы исключить или хотя бы уменьшить вероятность покупки просроченного продукта, нужно обращать внимание на упаковку, срок годности, в приоритете покупать продукцию в заводской упаковке», - отметила в свою очередь доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева, пишет агентство «Прайм».
Эксперты посоветовали при отсутствии информации на упаковке требовать у представителей ритейлера аннотацию изготовителя. Кстати, ее должен хранить магазин и обязан предоставлять покупателям согласно Закону о защите прав потребителей).
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А при покупке продуктов, приготовленных силами магазина, можно потребовать бракеражный журнал - это документ, в котором повар фиксирует, что и когда было изготовлено. В случае отказа со стороны магазина покупатель имеет полное право обратиться в Роспотребнадзор и общественные организации по защите прав потребителей на местах.