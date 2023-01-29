Пополнил баланс — заплатил комиссию: абонентов МТС «накажут» рублем — уже с 1 февраля

Пополнил баланс — заплатил комиссию: абонентов МТС «накажут» рублем — уже с 1 февраля

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В компании оператора уверяют, что будут исключения.

Уже с 1 февраля абоненты МТС будут оплачивать не только услуги связи, но и комиссию за пополнение баланса.

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С ее размером дела обстоят хитро. Мобильный оператор утверждает, что она будет составлять не более 1% от суммы платежа, но узнать о комиссии более точно можно через СМС о поступлении средств на баланс. Как пояснили в компании, введение комиссии связано с дополнительными расходами, какими — не уточнили. 

К счастью абонентов МТС для некоторых способов пополнения баланса будут исключения. Например, если подключить автоплатеж, то комиссия удержана не будет. 

«При подключении автоплатежа в приложении "Мой МТС" или приложении банка комиссия не взимается. Также без комиссии пополнить баланс можно картой "МТС Банка" в приложении "Мой МТС", на сайте оператора, в приложении или на сайте "МТС Банка"», — цитирует портал E1.ru представителей компании.

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