Пополнил баланс — заплатил комиссию: абонентов МТС «накажут» рублем — уже с 1 февраля

Уже с 1 февраля абоненты МТС будут оплачивать не только услуги связи, но и комиссию за пополнение баланса.

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С ее размером дела обстоят хитро. Мобильный оператор утверждает, что она будет составлять не более 1% от суммы платежа, но узнать о комиссии более точно можно через СМС о поступлении средств на баланс. Как пояснили в компании, введение комиссии связано с дополнительными расходами, какими — не уточнили.

К счастью абонентов МТС для некоторых способов пополнения баланса будут исключения. Например, если подключить автоплатеж, то комиссия удержана не будет.