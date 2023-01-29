Февраль – точка отчета! Доллар изменит свой курс, ошеломив валютчиков

Как рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин с февраля по апрель обычно рубль укрепляется на фоне курса доллара. Однако этот год особенный.

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Вопреки традиционным разворотам событий, доллар в последнем месяце зимы неожиданно повысится в цене, уверен аналитик.

Как считает Александр Бахтин, американская валюта способна дорасти до отметки в 72 рубля. Евро тоже не будет понижаться и вырастет до 73-76 рублей.

Источник: gazeta.ru.