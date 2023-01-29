Три самых эффективных крема с ретинолом: российский бренд стал лидером линейки против старения

Крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream за 910 рублей эксперты «МаркиКачества» назвали самым лучшим среди средств с ретинолом в бюджетном сегменте (в рамках 1500 рублей).

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Это отечественный продукт, который предлагает регенерацию кожи, устранение пигментации, насыщение коллагеном и повышение упругости. Пользователи, как утверждают эксперты, признали за средством все эти качества.

На второе место исследователи поставили корейский крем ELIZAVECCA MILKY PIGGY EGF RETINOL стоимостью 1100 рублей. Он призван выравнивать текстуру кожи, включая морщины и мелкие шрамы, кроме того, удалять пигментацию.

На третьем месте оказался китайский крем MELAO Miracle Retinol moisturizer за 990 рублей. Он создан для создания упругости кожи, осветления и устранения прыщей.

Источник: markakachestva.ru.