Получать через Социальный фонд: россиянам распределили по 10000 рублей – поддержка населения

Россиянам для их материальной поддержки государство распределило по 10000 рублей. Данная сумма объединила в себе сразу пять социальных выплат для льготников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Средства выдаются через Социальный фонд РФ и уже распределяются по счетам людей.

Денежное пособие полагается родителям с момента рождения у них детей и до 16 лет их наследников. Кроме того, средства перечисляют беременным женщинам.

Обязательным условием при этом является то факт, что доходы льготников должны быть ниже регионального прожиточного минимума. Также оба родителя обязаны работать или их должны официально признать безработными или нетрудоспособными.

Источник: primpress.ru.