Почему женщины должны срочно убрать это растение из дома: счастья не будет!

Гибискус ни в коем случае нельзя женщинам держать в своих домах, уверены цветоводы-мистики.

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Дело в том, что суданская роза буквально высасывает женскую силу и ее хозяйка становится неинтересной для сильной половины человечества.

Но и это не все, ведь женская энергия – это еще и отношения с детьми, внутренний тонус, желание жить, работать и созидать.

Поэтому, если вы стали испытывать утекающее счастье на фоне появившегося в доме гибискуса, лучше отдать его в нейтральное место – мужчине или отнести в офис, учреждение.

Источник: dzen.ru/vazhnoznat.com.