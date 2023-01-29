Почему женщины должны срочно убрать это растение из дома: счастья не будет!

Гибискус ни в коем случае нельзя женщинам держать в своих домах, уверены цветоводы-мистики.
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Дело в том, что суданская роза буквально высасывает женскую силу и ее хозяйка становится неинтересной для сильной половины человечества.
Но и это не все, ведь женская энергия – это еще и отношения с детьми, внутренний тонус, желание жить, работать и созидать.
Поэтому, если вы стали испытывать утекающее счастье на фоне появившегося в доме гибискуса, лучше отдать его в нейтральное место – мужчине или отнести в офис, учреждение.
Источник: dzen.ru/vazhnoznat.com.
Гибискус. Фото: Global Look Press