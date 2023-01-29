Какой отечественный крем для возрастной кожи стал первым в рейтинге лучших: цена адекватная

Сразу несколько российских кремов с витамином А для возрастной кожи смогли обойти в рейтинге «МаркиКачества» иностранные средства. Топ-5 составили наименования в бюджетом до 1500 рублей.

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Лучшим был признан российский крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream (стоит 900 рублей). Вторым по качеству эксперты назвали крем ELIZAVECCA MILKY PIGGY EGF RETINOL (Корея, цена 1100 рублей). Третьим —крем MELAO Miracle Retinol moisturizer (Китай, цена 990 рублей).