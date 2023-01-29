Назвали два лучших российских крема с витамином С: обогнали Израиль, Корею – стоят дешево

При этом отечественные кремы оказались на порядок ниже в цене иностранных аналогов.

Так российский крем Kora Phytocosmetics за 500 рублей занял второе место после Vichy Liftactiv Collagen Specialist (производства Франции), который стоит примерно 3500 рублей.

На третье место исследователи поставили израильский крем Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей.

На 4 месте в рейтинге «МаркиКачества» оказался отечественный крем Natura Siberica который тоже стоит 500 рублей.

Пятую позицию занял корейский крем The Saem Calamansi Pore Cool Down Cream за 900 рублей.

Источник: markakachestva.ru.