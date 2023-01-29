Остался 1 день: доллар совершит резкий скачок – россияне оторопели от новых цифр

Доллар в последние дни удивляет изменением своего курса. После стабильного падения он вдруг начал расти на торгах, достигнув отметки в 69,34 рубля.

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Однако некоторые эксперты полагают, что и это не предел, уже через 1 день он может совершить нереальный скачок. С 30 января по 3 февраля, по прогнозу главного аналитика «ПСБ» Егора Жильникова, американская валюта поднимется до 70-71 рубля!