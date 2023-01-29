Остался 1 день! Доллар совершит резкий скачок – россияне оторопели от новых цифр

Остался 1 день: доллар совершит резкий скачок – россияне оторопели от новых цифр

Доллар. Фото: Global Look Press

Сокрушительный прогноз дал финансовый аналитик.

Доллар в последние дни удивляет изменением своего курса. После стабильного падения он вдруг начал расти на торгах, достигнув отметки в 69,34 рубля.

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Однако некоторые эксперты полагают, что и это не предел, уже через 1 день он может совершить нереальный скачок. С 30 января по 3 февраля, по прогнозу главного аналитика «ПСБ» Егора Жильникова, американская валюта поднимется до 70-71 рубля!

«Волатильность на следующей неделе может увеличиться на фоне окончания длинных праздников в Китае», - заметил эксперт.

Если инвесторы проявят активность, то тогда укрепится рубль, сказал Жильников.

Источник: kommersant.ru

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