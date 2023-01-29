От 700 рублей до 15 тысяч: в России граждан поддержат деньгами – смотрим список

В России повысят денежные выплаты целому списку граждан, которым государство оказывает материальную поддержку. Это произойдет уже с 1 февраля 2023 года, индексация коснется свыше 40 категорий граждан, среди которых оказались беременные, родившие и жены военнослужащих.
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Пособие по беременности и родам увеличится с 767 до 859 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка возрастет с 20472 до 22909 рублей, пособие беременным женам военнослужащих по призыву – с 32420 до 36278 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – с 7677 до 8591 рублей, пособие для жен военнослужащих по призыву – с 13894 до 15548 рублей.
Кроме того, проиндексируют все выплаты по инвалидности.
Источник: 1prime.ru.