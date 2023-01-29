В Роскачестве объяснили, почему некоторым людям не рекомендуется есть грейпфрут и пить холодные напитки

В Роскачестве рассказали, кому не стоит употреблять кофе, энергетики, грейпфрут и красное мясо.
Специалисты ведомства отметили, что данные продукты могут нанести вред людям с проблемами сердца.
«Если у вас диагностировали тахикардию, аритмию или другие сердечно-сосудистые заболевания, постарайтесь сократить потребление продуктов и напитков, которые могут вызвать учащенное сердцебиение», – заявили специалисты.
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«К ним относятся алкоголь, кофеин, острая пища, очень холодные напитки», – отметили в Telegram-канале Роскачества.
Напомним, ранее нутрициолог рассказала, почему не стоит исключать из рациона кофе.