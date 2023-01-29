«Около 150 крупных утечек»: в Роскомнадзоре рассказали о незаконных распространениях личных данных

Стало известно о массовых утечках личных данных россиян.
За прошлый год эксперты выявили около 150 крупных утечек данных. За этот год уже успели совершить более 25 проверок по признакам незаконного распространения личных данных граждан.
«В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных», – подвели итоги недавнего времени в ведомстве.
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«В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных, требования о прекращении неправомерной обработки личной информации, обращения в государственные органы и другие документы, а также представляли их интересы в суде», – рассказали в Telegram-канале Роскомнадзора.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил обеспечить увеличение роста реальных зарплат.